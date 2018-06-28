الحرب التجارية تعمق خسائر الأسهم العالمية

عواصم (رويترز)

انخفضت أغلب أسواق الأسهم عالمياً مجدداً أمس، بسبب التوترات التجارية والمخاوف السياسية، وذلك قبل قمة للاتحاد الأوروبي بعدما التقط سوق الأسهم أنفاسه في الجلسة السابقة عقب موجة بيع. وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني الذي يتأثر كثيراً بالتجارة بنسبة 0.1 بالمئة.

واستقر المؤشر نيكي للأسهم اليابانية عند الإغلاق أمس، لكنه يظل عند أدنى مستوى في نحو شهر في ظل تراجع وول ستريت. وحثت الصين الولايات المتحدة على عدم تصعيد الخلاف التجاري بين الجانبين، بعدما فرضت كل منهما تعريفات مرتفعة على واردات بالمليارات من الدولة الأخرى.

وقال وانج شوان نائب وزير التجارة أمس في بكين: «نأمل من الدول المعنية أن تقوم بالشيء الصحيح وأن تتبنى سياسات تدعم التجارة الحرة، والاستثمار الحر، وتُسهل التجارة، وتسهل الاستثمار».

وقال للصحفيين: «قيام أي عضو بمنظمة التجارة العالمية بممارسةٍ تقيّد التجارة وتفرض قيودا على الاستثمار ليست في مصلحة الاقتصاد العالمي، وتتعارض مع مصالحها».

وتراجعت الأسهم الأميركية أيضاً مع تصاعد وتيرة المخاوف من تداعيات الحرب التجارية.