دبي (الاتحاد)

دشنت المنتخبات الوطنية للجولف، أمس الأول، استعداداتها للمشاركة في البطولة الخليجية الـ21 للرجال، والثالثة للسيدات، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 18 من فبراير المقبل وحتى الـ24 من الشهر ذاته، وسط طموحات للحفاظ على المكاسب التي تحققت على صعيد الأعوام الماضية، خاصة على صعيد السيدات المدافعات عن لقبهن في الفردي والفرق.

ويخوض كل من منتخبي الرجال والسيدات على مدار الأسبوعين المقبلين تدريبات مكثفة على ملاعب مختلفة من أندية الدولة، وذلك بهدف رفع جهوزية اللاعبين واللاعبات، فضلاً عن التأقلم على التحديات التي تفرضها التضاريس المختلفة لملاعب الأندية، بصورة تسهم في تحسين الأداء من الناحيتين البدنية والفنية، ويشرف على تدريب المنتخب جهاز إداري وفني مكون من أمين عام اتحاد الجولف ومدير المنتخبات الوطنية خالد الشامسي، بجانب مدربي المنتخبات الوطنية الجنوب أفريقي جريج هولمز، والبريطاني ديفيد كندون.

ويضم معسكر المنتخب الحالي، كلاً من اللاعبين خالد يوسف، وراشد حمود، وسيف ثابت، وسهيل المرزوقي وعبد الله القبيسي وأحمد سكيك، فيما يضم منتخب السيدات الدكتورة رباب الحاج، وريما الحلو، وتارة المرزوقي، وحمدة السويدي، وعلياء العمادي، ويذكر أن كلا المنتخبين سبق له خلال الربع الأخير من العام الماضي، المشاركة في بطولات عالمية وإقليمية، بعد أن شارك منتخب الرجال في سبتمبر الماضي في البطولة الأعرق على العالم المخصصة للاعبين الهواة «كأس إيزنهاور» التي يعود تاريخ انطلاقتها إلى العام 1958، فيما شارك منتخب السيدات في البطولة العربية التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 23 أكتوبر الماضي. ويتطلع الجهاز الفني للمنتخب خلال المعسكر الحالي، صقل الخبرات المكتسبة من المشاركات الخارجية للعام الماضي، خاصة أن منتخب الرجال يضم عناصر شابة ممثلة باللاعب عبد الله القبيسي وأحمد سكيك «19 عاماً»، وسيف ثابت «21 عاماً»، أثبتوا أنهم على قدر التحدي، هذا بالإضافة إلى خبرات خالد يوسف وصيف العرب وراشد حمود، الفائز الموسم الماضي بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويعد أحد أكثر اللاعبين الحاليين خبرة على مستوى الدولة، فيما يحافظ منتخب السيدات التشكيلة ذاتها التي أثبتت تفوقها خليجياً العام الماضي، ونجحت في حصد ذهبيتي الفردي والفرق، في النسخة الثانية في البحرين والفضية في النسخة الأولى بالكويت.

وأكد خالد الشامسي، أمين عام اتحاد الجولف، ومدير المنتخبات الوطنية، أن لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني على قدر التحدي، مشيراً إلى حرص اتحاد اللعبة على توفير كل السبل وتذليل العقبات نحو هدف توفير إعداد مناسب قبيل الاستحقاق الخليجي، وقال: كلا المنتخبين خضع لمعسكرات خارجية وداخلية على مدار العام الماضي إبان الاستعدادات للمشاركة في كأس إيزنهاور للرجال سبتمبر الماضي، والبطولة العربية في القاهرة أكتوبر الماضي على صعيد منتخب السيدات، ونتطلع خلال المعسكر الحالي بالتعاون مع أندية الدولة مواصلة ما بدأناه العام الماضي، والتركيز على الجانبين البدني والمهاري، ما يضمن تحقيق نتائج جيدة في البطولة التي تستضيفها البحرين فبراير المقبل.