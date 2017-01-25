دبي (الاتحاد)
دشنت المنتخبات الوطنية للجولف، أمس الأول، استعداداتها للمشاركة في البطولة الخليجية الـ21 للرجال، والثالثة للسيدات، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 18 من فبراير المقبل وحتى الـ24 من الشهر ذاته، وسط طموحات للحفاظ على المكاسب التي تحققت على صعيد الأعوام الماضية، خاصة على صعيد السيدات المدافعات عن لقبهن في الفردي والفرق.
ويخوض كل من منتخبي الرجال والسيدات على مدار الأسبوعين المقبلين تدريبات مكثفة على ملاعب مختلفة من أندية الدولة، وذلك بهدف رفع جهوزية اللاعبين واللاعبات، فضلاً عن التأقلم على التحديات التي تفرضها التضاريس المختلفة لملاعب الأندية، بصورة تسهم في تحسين الأداء من الناحيتين البدنية والفنية، ويشرف على تدريب المنتخب جهاز إداري وفني مكون من أمين عام اتحاد الجولف ومدير المنتخبات الوطنية خالد الشامسي، بجانب مدربي المنتخبات الوطنية الجنوب أفريقي جريج هولمز، والبريطاني ديفيد كندون.
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وأكد خالد الشامسي، أمين عام اتحاد الجولف، ومدير المنتخبات الوطنية، أن لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني على قدر التحدي، مشيراً إلى حرص اتحاد اللعبة على توفير كل السبل وتذليل العقبات نحو هدف توفير إعداد مناسب قبيل الاستحقاق الخليجي، وقال: كلا المنتخبين خضع لمعسكرات خارجية وداخلية على مدار العام الماضي إبان الاستعدادات للمشاركة في كأس إيزنهاور للرجال سبتمبر الماضي، والبطولة العربية في القاهرة أكتوبر الماضي على صعيد منتخب السيدات، ونتطلع خلال المعسكر الحالي بالتعاون مع أندية الدولة مواصلة ما بدأناه العام الماضي، والتركيز على الجانبين البدني والمهاري، ما يضمن تحقيق نتائج جيدة في البطولة التي تستضيفها البحرين فبراير المقبل.