ريرا: 10 ملايين درهم ضماناً بنكياً لتصريح تسويق العقارات «غير الجاهزة» خارج الدولة

يوسف العربي (دبي)

اشترطت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا» تقديم ضمان بنكي بقيمة 10 ملايين درهم للتصريح لتسويق عقارات غير جاهزة خارج الدولة في الإمارة، مع استمرار تطبيق الشروط الأخرى المعتمدة على هذا الصعيد.

ووفق قرار مؤسسة التنظيم العقاري في دبي التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في الإمارة الذي اطلعت عليه «الاتحاد» يتعين على شركات التطوير، وشركات التسوق والوساطة العقارية، سداد ضمان بنكي في خطوة تهدف إلى زيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق العقارية، وحماية حقوق جميع الأطراف العاملة بالقطاع وفق «ريرا».

وأفادت «ريرا» بأن القرار يسري على جميع التصاريح الجديدة، وعلى الشركات الحاصلة على تصاريح سابقة والتي يتعين عليها تعديل أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات القرار الجديد.

وحذرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في وقت سابق المستثمرين المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال عقارية عبر شراء عقارات خارجية من جهات غير مرخصة، مشددة على أهمية الاطلاع على القوانين المنظمة للاستثمار وقطاع العقارات في أي دولة قبل اتخاذ قرار شراء العقار بها.