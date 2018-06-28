«مدوّنة» تعيد إطلالة زفاف ميجان وهاري

القاهرة (الاتحاد)

أكد محبو مدونة فيديوهات التجميل بروميس تامانغ أنها بمثابة «ملكة التغير» عندما يتعلق الأمر بإعادة تمثيل الكثير من إطلالات المكياج.. فقد قلدت بروميس العديد من إطلالات النجمات الشهيرات مثل كريس جينر وكاردي بي وريد شيران، حيث أثبتت أنها يمكنها تغيير مظهرها بطريقة سحرية باستخدام خدع الماكياج.

وأشار موقع hello agazine إلى أنها انتقلت للزفاف الملكي لتتحول إلى دوقة ساسكس الجديدة ميجان ماركل، حيث نشرت فيديو مصور لمتابعيها على انستغرام ويوتيوب وهي تضع المكياج خطوة خطوة لتبدو في نهاية الفيديو بشكل يشبه كثيراً العروس الجديدة.

وقالت بروميس «لقد طُلب هذا الفيديو مني كثيرًا بعد حفل الزفاف.. قد تتفاجؤون يا رفاق لكني حقا أحببت كيف كان مكياجها طبيعيًا ومنعشًا في حفل الزواج.. وبدت جميلة دون عناء لذلك أردت أن أحاول تحقيق نفس الشيء عند القيام بذلك.