الكتابة تحسن نظرة النساء لأجسادهن

القاهرة (لاتحاد)

توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء اللاتي يعانين الثقة في أجسادهن يمكنهن كتابة أفكار تعبر عن حبهن لأنفسن بما قد يكون له نتائج إيجابية عليهن.. ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون بجامعة نورث وسترن الأميركية، أن كتابة رسائل التعاطف مع الذات والتركيز على عمل وظائف الجسم بشكل صحي يمكن أن تحسن نظرة النساء لأجسادهن.

ويقول ريني إنجلن، الأستاذ المشارك في جامعة نورث وسترن، إن التدخل الذي يركز فقط على إخبار النساء بأنهن جميلات كما هن أو تشجيعهن على حب أجسادهن كما هي، غالباً ما يكون محكوماً بالفشل. ووفقا للباحثين، فإن شعور النساء بعدم الرضا عن أجسادهن منتشر على نطاق واسع ويمكن أن يؤدي إلى عدد من النتائج المثيرة للقلق.

واستعرض موقع siasat دراسة أوضحت أن قضاء 15 دقيقة فقط في كتابة ومراجعة أنواع محددة من الرسائل التي تكتبها السيدة لنفسها يمكن أن يزيد بشكل كبير من رضاها عن جسدها على المدى القصير على الأقل.