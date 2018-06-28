بريانكا تشوبرا على خطى والدتها

القاهرة (الاتحاد)

شاركت نجمة بوليود بريانكا تشوبرا بعض نصائح الجمال التي تعلمتها من والدتها مادو، وذلك أثناء حوار لهما مع مجلة «harpersbazaar»، وأكدت تشوبرا أنها بدأت العناية ببشرتها منذ أن كانت طفلة صغيرة لأن أمها جعلتها تدرك أهمية كل هذه الحيل الصغيرة والأسرار المدهشة، لاسيما وأنها بدأت بالتنافس في مسابقات الجمال في سن المراهقة، بما جعلها تضع الماكياج الثقيل.

واستعرض خبر على موقع harpers bazaar قول تشوبرا، إنها تعلمت من أمها الحرص على تنظيف بشرتها جيدًا قبل الذهاب للنوم حتى تتنفس، كما أشادت الأم وابنتها بزيت جوز الهند العضوي في إزالة الماكياج كالطريقة الأكثر فاعلية، كما أنما تعتمدان عليه في تقشير وترطيب البشرة أيضا.

وأكدت تشوبرا ومادو أهمية الأقنعة الطبيعية الهندية التقليدية، والتي ساعدتها في التخلص من مشاكل جلدية كبيرة مثل حروق الشمس الرهيبة التي أصيبت بها أثناء تصوير أحد الأفلام.

وكشفت عن أنها كانت تعاني في سن المراهقة عدم الثقة في نفسها، وترى أنها ليست جميلة.