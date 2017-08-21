محمد بن زايد وماتيس يبحثان التنسيق في محاربة الإرهاب

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من معالي جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأميركي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وبشكل خاص تعاونهما في الشؤون العسكرية والدفاعية. كما تم استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية، والتطورات الراهنة في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالتنسيق المشترك بين البلدين في محاربة الإرهاب والتطرف، وجهودهما في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.