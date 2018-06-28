مريم فخر الدين تسكن «الأرض الطيبة»

القاهرة (الاتحاد)
«الأرض الطيبة».. فيلم اجتماعي درامي من أفلام الزمن الجميل، ضرب الكثير من المثل العليا، وعرض للعديد من القيم الأخلاقية الإنسانية، في مقابل عدد من السلوكيات السلبية.
دارت الأحداث حول فتاة «سعدية» تعيش مع خالها في عزبة أحد الأثرياء، ولا تعلم أنها ابنة الثري من زواج سري، ويكتب ثروته الكبيرة لابنته ويموت، فتسافر إلى القاهرة لتسلم ثروتها، وتتآمر زوجة الأب مع أخيها للاستيلاء على الثروة، ويخططون حتى يكسبوا قضية «الحجر» عليها، وبمرور الأيام تبدأ علاقة حب بينها وبين شقيق الزوجة، الذي يعترف أمام المحكمة بتفاصيل المؤامرة، فيتم رفض الدعوى، وتعود الفتاة إلى العزبة لتوزيع الأراضي على الفلاحين، وتتزوج شقيق الزوجة بعدما تكتشف صدقه وإخلاصه.
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وقال الناقد أحمد الجندي، إنه رغم جمال الفيلم وقصته وأهداف الرائعة التي سعى إلى التأكيد عليها، إلا أنه ينقصه شيء مهم جداً، وهو أنه لم يهتم بالقيم الدينية والروحية، وركز على ظاهرة الاعتقاد في الأولياء والتوسل بهم، حيث ظهرت «سعدية» التي جسدت شخصيتها مريم فخرالدين، في أول وآخر الفيلم تتوسل بمقام
«سيدي الدكروري»، وتطلب منه يد العون والمساعدة في كل ما يتعلق بأمورها، ويظهر الفيلم ذلك على أنه شيء من ضمن المقدسات، ولم يراعِ المخرج أو القائمين على العمل عرض ومعالجة هذه القضية، واكتفوا بعرضها فقط وكأنها شيء صغير لا يهتم به، أو كأنها مشاهد فقط لاكتمال صورة العمل.