سفينة حربية في أعماق المحيط منذ عام 1945

نيويورك (رويترز)

عثر الباحثون أمس الأول على حطام السفينة الحربية الأميركية إنديانابوليس التي أغرقها طوربيد ياباني في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية على عمق أكثر من 18 ألف قدم (5.5 كيلومتر) تحت سطح المحيط الهادي.

وأطلقت غواصة يابانية في 30 يوليو- تموز 1945 في شمال المحيط الهادي الطوربيد على السفينة التي كانت عائدة من مهمة تسليم مكونات القنبلة الذرية، والتي أسقطت لاحقاً على مدينة هيروشيما اليابانية.

وقالت قيادة تاريخ البحرية والتراث في واشنطن إن السفينة غرقت في غضون 12 دقيقة ولم ترسل السفينة إشارة استغاثة. ونجا نحو 800 من طاقم السفينة المؤلف من 1196 من حادث الغرق ولكن لم يتم إنقاذ سوى 316 منهم فقط أحياء بعد ذلك بخمسة أيام. وبعدما كشف مؤرخ من البحرية عن معلومات جديدة في 2016 عن التحركات الأخيرة للسفينة الحربية، والتي أشارت إلى منطقة جديدة من البحث أمضى فريق من الباحثين المدنيين بقيادة بول ألن المؤسس المشارك لمايكروسوفت شهوراً في البحث في بقعة مساحتها 1500 كيلومتر مربع من المحيط.