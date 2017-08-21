ضابط شرطة مصري ينجو من الاغتيال

القاهرة (وكالات)

كشفت وزارة الداخلية المصرية، أن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية على ضابط شرطة وسائقه في محافظة دمياط صباح أمس. وقالت في بيان: «أثناء توجه أحد ضباط قوة تأمين الطرق، في إدارة قوات أمن دمياط، إلى مقر عمله، صباح أمس، لاحظ وجود شخصين أمام منزله الكائن في دائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، يستقل أحدهما دراجة بخارية، وأطلقا أعيرة نارية تجاهه، فبادلهما الضابط إطلاق النيران، ما أجبرهما على الفرار، وأسفر ذلك عن إصابة الضابط بجروح سطحية، وسائقه بطلق ناري في الفخذ، ونُقِلَا إلى المستشفى لتلقي العلاج».

وأشار البيان إلى تشكيل فريق بحث لضبط مرتكبي الواقعة، وتفريغ الكاميرات المحيطة في المنطقة لتحديد هوية المتورطين. وكان قائد تأمين الطرق في مديرية أمن دمياط، العقيد بهاء أبو الخير، قد تعرض لإطلاق 14 رصاصة على يد مجهولين يقودون دراجة بخارية من دون لوحات معدنية في مساكن السبعين في دمياط الجديدة، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري باليد، وإصابة سائقه المجند محمد خالد دسوقي بطلق في الساق.