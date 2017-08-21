الاحتقان بين طرفي الانقلاب في صنعاء على وشك الانفجار

صنعاء (الاتحاد)

حذّر الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح أمس الأحد حلفاءه المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء، من مغبة تفجير أعمال عنف داخل العاصمة. وتوعد صالح بالقضاء على أي تحركات عدائية للمسلحين الحوثيين قبل أيام على تظاهرة كبيرة لحزبه المؤتمر الشعبي العام في صنعاء بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لتأسيسه. وكان الحوثيون دعوا مقاتليهم إلى الاحتشاد بكثافة عند المداخل الأربعة الرئيسية لصنعاء صبيحة يوم الخميس بالتزامن مع بدء مهرجان حاشد لأنصار صالح في ميدان السبعين جنوب العاصمة.

وخلال ترؤسه لقاءً موسعاً لقيادات حزبه في صنعاء أمس بحضور زعماء قبليي وسياسيين، دعا صالح أعضاء حزبه وأنصاره إلى عدم الانجرار وراء العنف قائلاً «ابتعدوا عن الاحتكاك، لا يجروكم إلى الاحتكاك والعنف. وفي تعليقه على ما ورد في خطاب زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، مساء السبت، من اتهامات للمؤتمر الشعبي العام، قال صالح إن «رفد الجبهات بالنزول إلى الميدان مش بالكلام ولا بالملازم»، في إشارة إلى الأدبيات الخاصة بالجماعة الحوثية المذهبية.

ولفت إلى أن الحكومة المشكلة من الطرفين برئاسة عبدالعزيز بن حبتور تدار من قبل المكتب التنفيذي لجماعة الحوثيين، الذي قال إنه يتحكم بإيرادات الدولة «التي من المفترض تذهب للخزينة العامة»، متسائلا أين هذه الإيرادات، وموظفو الدولة من دون رواتب منذ عشرة أشهر.

واتهم صالح الحوثيين بنقض اتفاق الشراكة من خلال إصرارهم على استمرار عمل اللجنة الثورية العليا واللجان الإشرافية المنتشرة في جميع مؤسسات الدولة، وقال إن سلطات المشرفين أعلى من الوزراء والمحافظين. وخيّر صالح حلفاءه الحوثيين بين استمرار حزبه في الشراكة معهم في إدارة شؤون البلاد «في إطار لا ضرر ولا ضِرار وفي إطار الدستور والقانون»، أو انسحاب المؤتمر الشعبي العام من الائتلاف الحاكم وتفرد الحوثيين بالسلطة، وقال «قولوا لنا انتم تريدون أن تعودوا إلى السلطة منفردين، نحن سننسحب ولا يكون بيننا خلاف».