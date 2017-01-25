«الفجيرة البحري» يحتفل بتخريج «الناشئين»

فيصل النقبي (الفجيرة)

يقام مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الأولى من مركز تدريب الناشئين للرياضات البحرية في مقر النادي البحري في الفجيرة برعاية الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة للرياضات البحرية.

ويعد المركز الذي دشنه النادي العام الماضي من أهم 3 مراكز متخصصة بهذا المجال في العالم والأول في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي للنادي أن الدفعة الأولى اجتازت كل متطلبات الدورة البحرية بنجاح وأضحت جاهزة تماماً للعمل في المجال البحري رغم صغر سن المنضمين إليها.

وأضاف: النادي يفتخر بهذه الكوكبة الجديدة التي انضمت إليه، مشيراً إلى أن توجيهات رئيس النادي كانت واضحة بضرورة الاهتمام بكل القطاعات السنية الصغيرة وتأهيلها بشكل جيد للأنشطة القادمة المهمة.

وقال: سنحاول أيضاً العمل بكل قوة من أجل استمرار مركز التدريب في استقبال دفعات جديدة من الناشئين لأن هذا هدف استراتيجي مهم بالنسبة لنا، وسيساعد على جعل إمارة الفجيرة بوضعية جيدة بين خريطة المدن التي تحتضن بطولات الرياضات البحرية العالمية.