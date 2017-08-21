أرنولد بطلــة مونديـال الخيــول الصغيــرة للقــــدرة

محمد حسن (بروكسل)

انتزعت الفارسة الألمانية سابرينا أرنولد على صهوة الجواد «تمام لا ليزون» لجان فيليب فرانسيس المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة العالم للخيول الصغيرة في سن سبع سنوات لمسافة 120 كلم، والتي أقيمت أمس الأول في ميادين حديقة بويز دي لاكمبتار في غابة سمونيان في ضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل، برعاية رئيسية من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، ليسدل الستار على مهرجان «أبوظبي، مدريد، بروكسل» لتحدي القدرة الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام، ضمن فعاليات النسخة التاسعة للمهرجان العالمي، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

وتأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وقطعت سابرينا أرنولد التي حققت الثنائية في المهرجان بعد فوزها ببطولة أوروبا للقدرة لمسافة 120 كلم في اليوم الأول للمهرجان، مسافة السباق في زمن قدره 6:08:50 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ في المرحلة الأخيرة 20.48 كلم في الساعة.

وحلت في المركز الثاني الفارسة البلجيكية إليزابيث هاردي على صهوة «أدير فولي» لكريستيان كانسون مسجلة 6:17:41 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 20.00 كلم في الساعة، فيما حلت في المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية الفارسة البرتغالية آنا بارباس على صهوة «فويكو» لنفس الفارسة، مسجلة 6:56:34 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 18.13 كلم في الساعة.