مهرجان محمد بن راشد للقدرة يحطم الأرقام القياسية في «أوستن بارك»

علي الظاهري (أوستن بارك)

اختتم مهرجان كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، فعالياته أمس بنجاح وسط حضور جماهيري غفير في أوستن بارك في إنجلترا، وأسدل الستار على الحدث الأبرز على مستوى أوروبا في سباقات القدرة والتحمل لهذا العام بعد تميز الجولات الثلاث التي أقيمت في مدن برشلونة الإسبانية ثم بيزا الإيطالية لتكون المحطة الأخيرة في بريطانيا.

وشهد ختام الكرنفال العالمي أمس إقامة عدد من السباقات مختلفة المسافات، شارك فيها نحو 150 فارساً وفارسة من مختلف أنحاء أوروبا وأميركا الجنوبية. وتميزت سباقات اليوم الأخير بالإثارة على غرار المشهد في اليوم الأول من المهرجان الذي أقيمت خلاله 4 سباقات وهي 160 كلم المصنف «3 نجمات دولي»، وسباق لمسافة 120 كلم المصنف «نجمتين دولي»، وسباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم أيضاً «نجمتين دولي»، وأخيراً التحدي الأصغر لمسافة 80 كلم المصنف «نجمة واحدة».

وحطمت الجولة الأخيرة من المهرجان الرقم القياسي الذي شهده تاريخ قرية القدرة في أوستن بارك، في وقت تعتبر مشاركة نحو 550 فارساً وفارسة في فعاليات المهرجان بمثابة إنجاز جديد للقرية التي استضافت في العام 2012 بطولة العالم للقدرة ولم تشهد آنذاك هذا الرقم الضخم أثناء المشاركة.

في سياق متصل، أعرب سعيد الطاير نائب رئيس نادي دبي للفروسية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، عن سعادته بنجاح مهرجان كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، لاسيما في الجولة الأخيرة التي اختتمت فعالياتها أمس في اوستن بارك، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، فضلاً عن المشاركة القياسية في مختلف السباقات.