استعراض «السامبا»

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تاريخ النشر: الخميس 28 يونيو 2018

أبوظبي (الاتحاد)

تأهلت البرازيل إلى دور الـ16 لمونديال روسيا من المجموعة الخامسة مع سويسرا، بعد فوزها على صربيا 2-0 باستاد سبارتاك، لترفع رصيدها إلى 7 نقاط وتتصدر المجموعة، سجل باولينيو الهدف الأول في الدقيقة 36، وأضاف تياجو سيلفا الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة 68.

وتعادلت سويسرا مع كوستاريكا 2-2 على استاد نيجني نوفجورود، سجل ديزمايلي الهدف الأول في الدقيقة 31، وتعادل كيندال واتسون لكوستاريكا في الدقيقة 56، وقبل النهاية بدقيقتين، عاد ديمتريتش ليسجل الهدف الثاني لسويسرا، وفي الدقيقة 93 ، نجح بريان روز في تحقيق التعادل لكوستاريكا من ركلة جزاء.

بذلك تلتقي البرازيل متصدر المجموعة الخامسة مع المكسيك، بينما تلعب سويسرا مع السويد في الدور الثاني.

     
 

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