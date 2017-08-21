دبي (الاتحاد)

فاز فريق باثيكال على دلسكو 2 - 1، وتفوق فريق جيه كي على نجوم طائرة الإمارات 2 - 1، في بطولة الكرة الطائرة ضمن فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة «الروح الإيجابية»، التي أقيمت في حديقة مردف وأطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة وذلك في إطار «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» الهادفة إلى تحفيز مختلف فئات المجتمع في دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية، وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وتستكمل مباريات البطولة يوم الجمعة المقبل، حيث تقام ثلاث مباريات أخرى، ويلتقي فيها فريق دلسكو مع فريق نجوم طائرة الإمارات، ويلعب فريق جيه كي في مع فريق نايس بيرجر، فيما يواجه ايه اس ال فريق باثيكال.

وتشارك في بطولة الكرة الطائرة ستة فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، ويتأهل الفريقان الفائزان بالمركزين الأول والثاني منها إلى دور نصف النهائي، ويلتقي متصدر كل مجموعة مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الأخرى، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

وتبدأ المرحلة الثانية من فعاليات المبادرة في منطقة المحيصنة الثانية والتي ستقام من أول سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر، فيما تقام المرحلة الثالثة في منطقة البرشاء الأولى، وتنطلق بداية ديسمبر وتستمر حتى 28 فبراير، وتبدأ بعدها المرحلة الرابعة والأخيرة في منطقة القوز الصناعية الأولى وتنطلق مطلع مارس وتختتم نهاية مايو.

وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد انطلقت في منطقة مردف 29 مايو الماضي، حيث تم تنظيم بطولة خماسيات كرة القدم وبطولة ثلاثيات كرة السلة في حديقة أب تاون وحديقة مردف، كما نظمت بطولة كرة السلة من 7 يوليو إلى 4 أغسطس في حديقة مردف أب تاون، وحظيت الفعاليات بمتابعة جماهيرية كبيرة.