السويد يقفز إلى «قمة السادسة»

إيكاتيريبورج (أ ف ب)

بلغ المنتخب السويدي الدور ثمن النهائي بفوزه الكبير على نظيره المكسيكي 3 - صفر في يكاتيرينبورج في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لمونديال روسيا.

وسجل لودفيج أوجوستينسن «50»، وأندرياس كرانجفيست «62 من ركلة جزاء» وإديسون الفاريز «74 خطأ في مرمى منتخب بلاده» الأهداف. وكانت السويد بحاجة إلى الفوز لبلوغ ثمن النهائي شرط تعثر ألمانيا التي جردت من اللقب بخسارتها أمام كوريا الجنوبية صفر - 2 في كازان، فاستفادت المكسيك، وحجزت بطاقتها إلى ثمن النهائي كوصيفة للمجموعة.

وبلغت الإثارة ذروتها في المجموعة وكانت المنتخبات الأربعة تملك فرصة التأهل إلى الدور المقبل مع أفضلية للمكسيك التي كانت تتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين، وألمانيا التي كان يكفيها الفوز بفارق هدفين لمواصلة الدفاع عن لقبها بغض النظر عن نتيجة مباراة السويد والمكسيك.

لكن السويد آمنت بحظوظها، ونجحت في الحاق خسارة ثقيلة بالمكسيكيين الذين يدينون بتأهلهم إلى كوريا الجنوبية، بعدما حققت الأخيرة مفاجأة مدوية، وألحقت بحاملي اللقب هزيمتهم الثانية، بعد الأولى أمام المكسيك «صفر - 1» في الجولة الأولى.

وتأهل المنتخب السويدي من صدارة المجموعة، حيث رفع رصيده إلى ست نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف أمام نظيره المكسيكي، بينما ودع المنتخب الألماني البطولة، محتلاً المركز الرابع بفارق الأهداف خلف نظيره الكوري الجنوبي. وكللت السويد التي حرمت إيطاليا من بلوغ المونديال للمرة الأولى منذ 60 عاماً، بإقصائها من الملحق الأوروبي بعدما تفوقت على هولندا وصيفة 2010 وثالثة 2014 في التصفيات الأوروبية، عودتها إلى النهائيات بعد غياب 12 عاماً ببلوغ الدور ثمن النهائي الذي انتهى مشوارها عنده عامي 2002 و2006. في المقابل، بلغت المكسيك الدور ثمن النهائي للمرة السابعة توالياً، علماً بأن أفضل نتيجة لها في النهائيات وصولها إلى ربع النهائي على أرضها عامي 1970 و1986.