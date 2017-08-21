كالتن بطلة «الإسكيت» بالطلقة الذهبية

تودي (الاتحاد)

توجت الأميركية كالتن كونر بالميدالية الذهبية في «الإسكيت»، وذلك بالطلقة الذهبية في الجولة الثالثة لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، والتي تحتضنها مدينة تودي الإيطالية بعد أن انفردت بصدارة الجولات التأهيلية الثلاث برصيد 69 طبقاً ثم دخلت في فض اشتباك في النهائي بالطلقات الذهبية مع الإيطالية مارتينا التي نالت الميدالية الفضية عقب التعادل في رصيد 72 طبقاً، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للسلوفاكية فيرونيكا.

واحتلت الكازاخستانية أولجا المركز الرابع، وجاءت الروسية سيفتلانا في المركز الخامس ثم المغربية ابتسام ماريرحي في المركز السادس والإيطالية شيرا في المركز السابع واحتلت مواطنتها سيمونا المركز التاسع والبريطانية ألكسندرا المركز الـ12. وكانت البطولة قد افتتحت رسمياً يوم الجمعة بالتدريب الرسمي فيما انطلقت المناقسات الرسمية أمس الأول وشهدت مواجهات ساخنة في الجولات الثلاث.

وشهد المنافسات وشارك في تتويج الفائزات الشيخ محمد بن خليفة بن خالد آل نهيان، والشيخة حمدة بنت خليفة بن خالد آل نهيان، واللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وصقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا وعدد من أعضاء السفارة وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي والنائب الإيطالي ليوشيانو روسي نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية رئيس الاتحاد الإيطالي وعدد من المسؤولين.

من جانب آخر، تخوض راميات رماية الأطباق من الحفرة «التراب» المنافسات اليوم برماية ثلاث جولات، ويتوقع أن تكون المنافسة على أشدها وخاصة مشاركة راميات آسيا وأوربا وأميركا المميزات حيث تشارك اللبنانية ري باسيل صاحبة فضية آسيا والأميركية كارول أشلي والسلوفاكية دنكه والإيطاليتان جيسكا روسي وسيلفانا والروسية لودميلا والكازاخستانية ماريا ومواطنتها أوكسانا، والمغربية مريم رماح ومواطنتها ياسمين ماريرحي.