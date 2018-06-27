تركيا تعتقل 192 عسكرياً على صلة بمحاولة الانقلاب

إسطنبول (رويترز)

قال مسؤولون ووسائل إعلام، أمس، إن السلطات التركية أمرت باعتقال 192 عسكرياً في عمليات استهدفت مشتبه بدعمهم لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب قبل عامين. وقال مكتب الادعاء في أنقرة، إن ضابطاً سابقاً برتبة بريجادير جنرال و30 طياراً كانوا ضمن 99 عضواً في سلاح الجو ربما توجه لهم اتهامات في تحقيق بدأ في أنقرة، ويشمل 20 إقليما آخر.

وأضاف أن المعتقلين يشتبه في تواصلهم مع شبكة كولن عبر كبائن هاتفية في الشوارع، وهي الوسيلة التي يعتقد أن مؤيدي الجماعة يستخدمونها.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أنه في سلسلة عمليات أخرى أمرت السلطات باعتقال 93 فرداً من القوات البرية والبحرية وخفر السواحل.

وتواصل السلطات شن مثل هذه العمليات بانتظام ضد من تشتبه في أنهم من مؤيدي جولن منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 والتي راح ضحيتها 250 قتيلاً.