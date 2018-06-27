قمة بين بوتين وترامب «في بلد ثالث» قريباً

موسكو (وكالات)

أعلن الكرملين أمس أنه تم التوصل إلى عقد قمة قريباً بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب «في بلد ثالث»، بعد المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الاميركي جون بولتون في موسكو مع بوتين.

وقال مستشار الكرملين يوري اوشاكوف لوكالات الأنباء الروسية، «يمكنني القول أنه تم التوصل إلى اتفاق لعقد قمة وحتى اتفاق على موعد ومكان هذا اللقاء». اللذين سيعلنان اليوم الخميس. وأوضح أن اللقاء سيعقد «في بلد ثالث، وهو أمر عملي جداً بالنسبة لروسيا والولايات المتحدة». وعبر بوتين أمس عن أمله في أن تشكل زيارة «خطوة أولى» نحو تحسين العلاقات الثنائية وسط توتر بين موسكو والغرب. ويزور مستشار الأمن القومي الأميركي المتشدد موسكو للتحضير لقمة بين ترامب وبوتين يحتمل أن تعقد الشهر المقبل في أوروبا. وعبر بوتين أيضا عن أسفه «لأن العلاقات الروسية الأميركية ليست في أفضل حال»، وعزا الوضع «بقسم كبير إلى النزاع السياسي الداخلي الحاد في أميركا». وقال، «إن روسيا لم تكن تريد أبدا المواجهة. آمل ان نتمكن اليوم من أن نبحث معك ما يمكننا القيام به من الجانبين لإعادة علاقات كاملة على أساس المساواة والاحترام المتبادل».