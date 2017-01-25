«النخبة» تتنافس على كؤوس الفلاح للشيوخ والملاك والمحترفين

أبوظبي (الاتحاد)

تقام اليوم منافسات كأس الفلاح للشيوخ والملاك والمحترفين، بمشاركة نخبة الصقور الفائزة بأشواط مسابقة التلواح التي أقيمت على مدار الأيام الماضية، وذلك ضمن منافسات النسخة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور التي تقترب من موعد ختامها بنجاحات جديدة وحضور لافت ومشاركة مميزة لملاك وصقاري الإمارات في الحدث الأكبر بتاريخ صقارة الإمارات، والذي يقام بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين.

وسجل الحدث نجاحات كبيرة في موسمه الرابع الذي يقام ترجمة للدعم السخي والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس نادي صقاري الإمارات، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

ويشهد ميدان الفلاح في التاسعة صباحاً انطلاق منافسات كأس الفلاح التلواح لثلاث فئات (الشيوخ، الملاك، المحترفين)، بمشاركة 20 صقراً في كل فئة من الفئات، والتي نجحت في حصد المركز الأول في أشواط الفرخ والجرناس بمسابقة التلواح بمجموع 60 صقراً بالأشواط الثلاثة، حيث يحصد بطل كل شوط 150 ألف درهم بجانب كأس الشوط.

وتحظى البطولة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وأبوظبي للإعلام، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، دائرة الشؤون البلدية، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، المسعود للسيارات، الفوعة للتمور، مستشفى أبوظبي للصقور، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية، شركة بلغاري، شركة ياس للعطور، العزب للاستشارات القانونية، شركة هوني بروك، شركة تاج هيور.