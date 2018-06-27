القضاء العراقي يقضي بـ«تطليق» عدد من زوجات «دواعش»



تاريخ النشر: الخميس 28 يونيو 2018 بغداد (وكالات) كشف مصدر قضائي عراقي، تلقي المحاكم في عدد من المناطق، طلبات من زوجات إرهابيين «دواعش» فارين من المعارك، لتفريقهن عنهم. وقال المصدر إن «عدداً من محاكم الأحوال الشخصية العراقية لا سيما في محافظتي الأنبار ونينوى، تلقت طلبات من نساء على ذمة عناصر في التنظيم الإرهابي لتفريقهن، وأن تلك المحاكم قد أصدرت أحكاماً بالتفريق، وذلك وفقاً لقانون صادر عن النظام السابق يسمح لزوجة أي عراقي بطلب التفريق للأسباب المقنعة. ويقضي القانون بتفريق من تتعرض من النساء إلى ضرر في السمعة من قبيل التحاق أزواجهن بتنظيمات إرهابية، ما دفع العديد من النساء للإدعاء أمام المحاكم بأن زواجهن من «الدواعش» كان بالإكراه.