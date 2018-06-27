غارة تدمر سيارة لـ«حماس»



تاريخ النشر: الخميس 28 يونيو 2018 غزة (الاتحاد، وكالات) استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جواً وبراً أمس، سيارة يملكها أحد عناصر حركة «حماس» في قطاع غزة، بزعم الرد على نشطاء أطلقوا صواريخ على إسرائيل. وقالت مصادر في مخيم النصيرات للاجئين، إن انفجار السيارة وتحولها لكتلة من اللهب جراء الضربة لم يسفر عن أي إصابات. فيما ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن السيارة يملكها أحد النشطاء المشاركين بقوة في إطلاق بالونات تحمل مواد حارقة ومتفجرة من قطاع غزة إلى إسرائيل. وقالت متحدثة باسم الجيش، إن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ اعترض ثلاثة من بين 13 صاروخاً أطلقها النشطاء.