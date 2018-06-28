وقف النار في جنوب السودان خلال 72 ساعة

الخرطوم (وكالات)
اتفق رئيس جنوب السودان سلفاكير وخصمه رياك مشار، أمس، على وقف دائم لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غضون 72 ساعة، في بوادر إيجابية للتوصل إلى اتفاق سلام لوضع حد للحرب الأهلية. وقال وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد «اتفق كل الأطراف على وقف دائم لإطلاق النار، وذلك بعد توقيع الخصمين وثيقة بذلك، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم»، وأضاف: «ستواصل الأطراف محادثات في الخرطوم لبحث ترتيبات التنفيذ، وبعد بداية التنفيذ سيتم مناقشة ملف تقسيم السلطة»، لافتاً إلى أن الاتفاق الإطاري يأتي قبل اتفاقية نهائية، وسيسمح بفتح الممرات للمساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى، وتشكيل حكومة وحدة انتقالية بعد أربعة أشهر ستعمل على إدارة البلاد لثلاث سنوات، يعقبها إجراء انتخابات عامة.
وقال كير عقب التوقيع على الاتفاق «هذا يوم توقعه شعبنا في جنوب السودان وقد أتى الآن». بينما قال مشار، إن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي في النهاية إلى إنهاء الحرب، وفتح صفحة جديدة، ورحب بما قال إنه سيكون بناء للثقة مع الجار الشمالي لجنوب السودان. وقال البشير: «نقدم هذا الاتفاق هدية لشعب جنوب السودان.. وهذا الاتفاق يقول إن السلام قد بدأ في العودة إلى جنوب السودان».
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