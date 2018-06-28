المقاومة اليمنية تهاجم مواقع الحوثيين جنوب الحديدة

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، الحديدة)
شنت المقاومة اليمنية المشتركة مسنودة بالتحالف العربي، أمس، هجوماً عسكرياً واسعاً على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية جنوبي الحديدة، في إطار معركة تحرير المدينة ومينائها، فيما قتل وأصيب 10 مدنيين بقصف الميليشيات الإرهابية على الأحياء السكنية في محيط المطار.
وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة، وعلى رأسها «ألوية العمالقة»، بدأت هجوماً على مواقع الانقلابيين في مناطق عدة من مديرية «التحيتا».
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وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة، وسط قصف مدفعي وتحليق لمقاتلات التحالف العربي.
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