بدعم من «الهلال الأحمر» الإماراتية.. تقديم خدمات علاجية لأهالي الساحل الغربي

الخوخة (وام)

يواصل مركز «الأمومة والطفولة» في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة تقديم خدمات علاجية جليلة للنساء والأطفال على امتداد الساحل الغربي لليمن وذلك بعد تأهيله من قبل الهلال الأحمر الإماراتية ورفده بالأجهزة والأدوات والمعدات الطبية الحديثة. وفي رصد لحالة من بين مئات الحالات الإنسانية الذين استفادوا من الخدمات الطبية المقدمة كانت لنا المتابعة عن قرب.

بداية، تعيش المواطنة اليمنية سلمى مع الآلاف من أبناء جلدتها في قرية صغيرة تقع على حافة الطريق السريع في مديرية الخوخة بالساحل الغربي لليمن باتجاه مدينة الحديدة حيث لم تكن الحياة سهلة بالنسبة للنساء في هذه القرية تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران. وكانت تعاني سلمى الحامل في الشهر الثامن من فقر الدم، وتتطلب حالتها الصحية الراحة والتغذية الجيدة والتي تضررت كثيرا جراء الحصار الحوثي واتباعهم سلاح التجويع والتدمير وما خلفته من انتهاكات على كاهل أبناء الشعب اليمني وخاصة النساء والأطفال وهنا جاء دور مركز الأمومة والطفولة بتشخيص الحالة وتقديم خدمات علاجية مناسبة لتتجاوز سلمى الحالة المرضية وتتماثل للشفاء.

وعبر النساء والأطفال في مديرية الخوخة والمناطق المحيطة عن سعادتهم بمركز الأمومة والطفولة لما يقدمه من خدمات طبية من رعاية الأم الحامل وتقديم المساعدة لها واكتشاف علامات الحمل في وقت مبكر بجانب توفير الرعاية للأطفال والتغذية إضافة إلى تقديم الأدوية المطلوبة للمرضى من أبناء الساحل الغربي لليمن ليساهم بشكل كبير في تطبيع الأوضاع وعودة الحياة الطبيعية. ويأتي دعم الإمارات لمركز الأمومة والطفولة بالخوخة في إطار مشاريعها التنموية في اليمن وتأهيلها للبنى التحتية والمرافق الحيوية في محافظة الحديدة وخاصة القطاع الصحي وتعزيز قدراته وتأهيل المستشفيات في المناطق المحررة بالساحل الغربي وتحسين خدماتها ورفع كفاءتها لإغاثة المتضررين وتقديم خدمات علاجية متميزة للمواطن اليمني ومساعدته على تجاوز تداعيات الانقلاب الحوثي الغاشم.

وقال الدكتور عبدالله دوبلة مدير مكتب الصحة في مديرية الخوخة إن مركز الأمومة والطفولة يقدم خدمات علاجية للنساء والأطفال في المديرية والمناطق المحيطة بها ليساهم بذلك في التخفيف من وطأة المعاناة التي خلفها الحوثيين على كاهل أبناء اليمن. وأضاف أن المركز مجهز بعدد من الكراسي المتحركة إضافة إلى الأدوات والأجهزة المخبرية وعيادة أسنان كاملة وصيدلية تم رفدها بالأدوية اللازمة لتلبي الحاجة الملحة للمرضى ما كان له أكبر الأثر الطيب في نفوس أبناء المديرية.