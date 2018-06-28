بدعم من «الهلال الأحمر» الإماراتية.. تقديم خدمات علاجية لأهالي الساحل الغربي

الخوخة (وام)
يواصل مركز «الأمومة والطفولة» في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة تقديم خدمات علاجية جليلة للنساء والأطفال على امتداد الساحل الغربي لليمن وذلك بعد تأهيله من قبل الهلال الأحمر الإماراتية ورفده بالأجهزة والأدوات والمعدات الطبية الحديثة. وفي رصد لحالة من بين مئات الحالات الإنسانية الذين استفادوا من الخدمات الطبية المقدمة كانت لنا المتابعة عن قرب.
بداية، تعيش المواطنة اليمنية سلمى مع الآلاف من أبناء جلدتها في قرية صغيرة تقع على حافة الطريق السريع في مديرية الخوخة بالساحل الغربي لليمن باتجاه مدينة الحديدة حيث لم تكن الحياة سهلة بالنسبة للنساء في هذه القرية تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران. وكانت تعاني سلمى الحامل في الشهر الثامن من فقر الدم، وتتطلب حالتها الصحية الراحة والتغذية الجيدة والتي تضررت كثيرا جراء الحصار الحوثي واتباعهم سلاح التجويع والتدمير وما خلفته من انتهاكات على كاهل أبناء الشعب اليمني وخاصة النساء والأطفال وهنا جاء دور مركز الأمومة والطفولة بتشخيص الحالة وتقديم خدمات علاجية مناسبة لتتجاوز سلمى الحالة المرضية وتتماثل للشفاء.
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وقال الدكتور عبدالله دوبلة مدير مكتب الصحة في مديرية الخوخة إن مركز الأمومة والطفولة يقدم خدمات علاجية للنساء والأطفال في المديرية والمناطق المحيطة بها ليساهم بذلك في التخفيف من وطأة المعاناة التي خلفها الحوثيين على كاهل أبناء اليمن. وأضاف أن المركز مجهز بعدد من الكراسي المتحركة إضافة إلى الأدوات والأجهزة المخبرية وعيادة أسنان كاملة وصيدلية تم رفدها بالأدوية اللازمة لتلبي الحاجة الملحة للمرضى ما كان له أكبر الأثر الطيب في نفوس أبناء المديرية.