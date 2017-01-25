محمد بن راشد: التنوع الاقتصادي ركيــــــزة مهمة لمرحلة ما بعد النفط

دبي (وام)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التنوع الاقتصادي يشكل ركيزة مهمة لبناء قاعدة صلبة لمرحلة ما بعد النفط.
جاء ذلك، خلال إطلاق سموه أمس منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، خلال الحفل الذي أقيم في مقر المجلس التنفيذي بأبراج الإمارات.
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ووصف سموه المنظومة الجديدة بأنها تدعم زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهي تمثل رافداً مهماً لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، ودفع عجلة التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الابتكار.
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