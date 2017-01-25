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أطلق منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة

محمد بن راشد: التنوع الاقتصادي ركيــــــزة مهمة لمرحلة ما بعد النفط
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تاريخ النشر: الأربعاء 25 يناير 2017

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التنوع الاقتصادي يشكل ركيزة مهمة لبناء قاعدة صلبة لمرحلة ما بعد النفط.

جاء ذلك، خلال إطلاق سموه أمس منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، خلال الحفل الذي أقيم في مقر المجلس التنفيذي بأبراج الإمارات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات ستظل سباقة في إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لقدرات رواد الأعمال من أجل تعزيز البيئة الداعمة والمشجعة لتأسيس ونمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما لها من أهمية في رفد الاقتصاد المحلي ورفع مستوى تنافسيته، علاوة على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الدولة.

ووصف سموه المنظومة الجديدة بأنها تدعم زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهي تمثل رافداً مهماً لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، ودفع عجلة التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الابتكار.

وقال سموه، «سنواصل تقديم الدعم اللازم لأصحاب المشاريع الجديدة، ونطلب منهم التنوع والابتكار في تقديم المشاريع والأفكار الريادية التي تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ليحظوا بفرصة للدعم وتطوير مشاريعهم بشكل يعزز من تنافسيتهم عالمياً». ... المزيد
     
 

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