لوف في صدمة !!

موسكو (أ ف ب)

لم يستبعد يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني تقديم استقالته، وقال لوف عقب الخسارة من كوريا الجنوبية أمس وتوديع المونديال: لا يزال من المبكر للغاية بالنسبة لي تحديد موقفي، نحن بحاجة إلى ساعتين لنستطيع رؤية الأشياء بوضوح، بداخلي خيبة أمل شديدة فلم أتخيل أننا سنخسر أمام كوريا الجنوبية.

كان رئيس الاتحاد الألماني راينهارد جريندل قد أكد قبل المباراة أن يواكيم لوف باقٍ في منصبه بغض النظر عن النتائج يحققها في مونديال روسيا، والتي شملت الخروج من الدور الأول وفقدان اللقب.

ونقلت صحيفة «فرانكفورت فاز» عن جريندل قوله: قبل المونديال، قررنا في مجلس إدارة الاتحاد أن نمدد عقد يواكيم لوف حتى 2022، لأننا نؤمن بأنه لا يوجد أحد أفضل منه يمكنه التعامل مع عملية إعادة بناء المنتخب، والتي لا غنى عنها بعد المونديال.

وتابع: قبل عام، أثبت من خلال الفوز بكأس القارات أنه كان قادراً على تشكيل فريق مثير للإعجاب يلعب كرة قدم ممتازة مع لاعبين شباب، هذه الأسباب لا تزال قائمة، رغم فشل المنتخب في التأهل الى الدور ثمن النهائي للمونديال.

وتسلم لوف منصبه بعد مونديال 2006 الذي كان طرفاً فيه كمساعد للمدرب يورجن كلينسمان، وخلال الأعوام الـ12 التي أمضاها في منصبه وصل «المانشافت» إلى الدور نصف النهائي على أقل تقدير في كل البطولات التي شارك فيها (كأس أوروبا 2008 و2012 و2016 وكأس القارات 2017 ومونديال 2010)، وحقق أبرز إنجاز بتتويجه باللقب العالمي عام 2014 في البرازيل.