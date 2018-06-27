حرمان مشجعين إنجليزيين من حضور مباريات منتخبهما

لندن (أ ف ب)

قضت محكمة بريطانية، أمس الأول، بمنع مشجعَي كرة قدم بريطانيين من حضور مباريات إنجلترا لثلاث سنوات، بعد أن ظهرا في مقطع فيديو وهما يرددان أغنية معادية للسامية خلال كأس العالم.

وجاء قرار محكمة ليدز في شمال إنجلترا بحق ديفيد باتي (58 عاماً) ومايكل بارنز (52 عاماً) إثر عودتهما من روسيا ومثولهما أمام قاضية.

ووصف القاضية شارلوت هولاند سلوك المتهمين بـ«المشين».

وبعدما علمت المحكمة أن المتهمين لديهما تذاكر للمباريات المقبلة في كأس العالم، قالت القاضية إنهما لن يحضرا هذه المباريات «في نتيجة مؤسفة لأفعالهما».

وتتبّعت الشرطة البريطانية المتهمَين بعد انتشار مقطع فيديو يرددان فيه أغاني معادية للسامية ويقومان بإشارات نازية في حانة في مدينة فولجوجراد، حيث لعبت إنجلترا أولى مبارياتها في البطولة ضد تونس الأسبوع الماضي.

وحكمت محكمة بريطانية أخرى - السبت - على رجل ثالث يدعى مايكل هيربرت (57 عاماً) بحرمانه من حضور مباريات إنجلترا لخمس سنوات بسبب أفعال مرتبطة بنفس الفيديو، بحسب ما أعلنت الشرطة البريطانية. ودان متحدث باسم الاتحاد البريطاني لكرة القدم أفعال الأشخاص الظاهرين في الفيديو.