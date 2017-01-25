أميركا.. تطمئن كندا بشأن اتفاق التبادل التجاري الحر

مونتريال (أ ف ب)

سعى مستشار للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طمأنة كندا بشأن إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية التي تضم أيضاً الولايات المتحدة والمكسيك التي أكد رئيسها أنه لا يريد «مواجهة»، بينما تتضح تدريجيا معالم السياسة الحمائية للجارة الشمالية. وكان ترامب أعلن أنه سيعيد التفاوض على اتفاق التبادل الحر في أميركا الشمالية مع مسؤولي كندا والمكسيك الذين سيلتقيهم قريبا.

والاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 1994 يجمع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في إطار منطقة واسعة للتبادل الحر. ويشكل إحدى أولويات دونالد ترامب الذي يحمله مسؤولية التشجيع على انتقال المصانع الأميركية إلى المكسيك.

وقال ستيفان شوارزمان، مدير المنتدى الاستراتيجي الذي أنشأه الرئيس الأميركي في ديسمبر لتقييم السياسة الاقتصادية إنه «من الأمور المهمة الرأي الإيجابي جدا» لترامب بشأن كندا. وكان شوارزمان، رئيس مجلس إدارة الشركة الاستثمارية «بلاكستون غروب»، يتحدث الاثنين في كالغاري (غرب كندا) بعد لقاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقال المسؤول الأميركي إن «كندا شريك كبير للولايات المتحدة منذ فترة طويلة». وأضاف «قد تجري بعض التعديلات لكن، في الجوهر، الأمور ستكون على ما يرام بالنسبة لكندا»، معتبرا أنه «نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات التجارية، لعبة يخرج منها الجميع رابحين».