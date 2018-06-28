إنجلترا وبلجيكا.. «قمة البريميرليج»!

كالينينجراد (د ب أ)

بعد أن حسما تأهلهما إلى الدور الثاني لكأس العالم، يدور الصراع بين المنتخبين الإنجليزي والبلجيكي، خلال مباراتهما اليوم، فقط على الفوز بصدارة المجموعة السابعة، وشهدت أول جولتين فوز إنجلترا على تونس 2 - 1 وبنما 6 -1 وفوز بلجيكا على بنما 3 - صفر وأمام تونس 5 - 2، ويحصد المنتخبان البلجيكي والإنجليزي 6 نقاط، ويلتقيان اليوم في ظل مؤشرات وتوقعات لعدد من التغييرات على التشكيل الأساسي للفريقين.

وتطغى النكهة الإنجليزية بشكل كبير على مباراة اليوم، حيث إن 11 من اللاعبين الـ 23 في قائمة المنتخب البلجيكي، هم محترفون في أندية إنجليزية.

وينتظر أن يدفع كل من جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي وروبرتو مارتينيز، نظيره في المنتخب البلجيكي، بوجوه مختلفة، لإراحة عدد من الأساسيين استعداداً لمنافسات دور الستة عشر.

وقال ساوثجيت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: سيكون علينا التفكير بشأن التشكيلة التي ندفع بها، والفرصة متاحة أمام لاعبين بحاجة إلى المشاركة بعد فترة انتظار طويلة، ولكن هذا لا ينفي أننا بحاجة إلى مواصلة تحقيق الانتصارات.