سان فرانسيسكو (أ ف ب)

تواصل مجموعتا «سامسونغ» و«آبل» اللتان تعتزمان قريبا طرح طرازات جديدة من الهواتف الذكية، البحث عن الوصفة السحرية للحفاظ على هيمنتهما في مواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية على وقع تباطؤ في السوق.

ومن المتوقع أن تقدم «آبل» النسخة الثامنة من هواتف «آي فون» خلال الشهر المقبل. وتشكل خصائص الجهاز الجديد وتاريخ طرحه في الأسواق موضع تكهنات كثيرة في الصحافة المتخصصة التي تتحدث معلوماتها عن سعر لا يقل عن ألف دولار.

أما الرقم واحد عالميا في سوق الهواتف الذكية، وهي مجموعة «سامسونغ» الكورية الجنوبية فتطلق من ناحيتها هاتفها «غالاكسي نوت 8» الأربعاء المقبل، في خطوة تحظى بمتابعة إعلامية كبيرة بعد الفشل الكبير للطراز السابق «نوت 7» الذي سُحب من الأسواق بسبب عيوب كبيرة كانت تتسبب بانفجار البطارية.

ولا تزال «آي دي سي» تصنف «سامسونغ» و«آبل» في صدارة سوق الهواتف الذكية مع 23.3 % و12 % على التوالي من حصص السوق من دون أي تغييرات كبيرة.

في المقابل، اقتربت شركة «هواوي» الصينية من «آبل» مع 11.3 % من القطاع، أي بتقدم نقطتين مئويتين مقارنة مع الفترة عينها من 2016. وتأتي مجموعتا «اوبو» و«شاومي» الصينيتان في المرتبتين الرابعة والخامسة.