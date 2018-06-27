صحف الأرجنتين: «التانجو» حقق معجزة !



تاريخ النشر: الخميس 28 يونيو 2018 بوينس آيرس (د ب أ) أكدت الصحف الأرجنتينية الصادرة أمس أن منتخب «التانجو» حقق معجزة بفوزه /2 1 على نيجيريا أمس الأول والتأهل إلى دور الستة عشر. «معجزة مونديالية»، كان هذا هو العنوان الذي تصدر موقع صحيفة «أوليه» الأرجنتينية الرياضية على الإنترنت، فيما قال موقع «إنفوباي» أن عبور الأرجنتين لدور الستة عشر كان «درامياً». ومن جانبها، أكدت صحيفة «لا ناسيون» أن الهدف «البطولي» الذي سجله المدافع ماركوس روخوس عبر بالأرجنتين في الدقيقة 86 إلى دور الستة عشر لتواجه المنتخب الفرنسي. وقالت صحيفة «كلارين» الأرجنتينية: «المنتخب تحلى بالشجاعة اللازمة لتفادي خروج قاس».