«تجار دبي» يرعى 28 مشروعاً في أربع سنوات

دبي (الاتحاد)

نجح برنامج تجار دبي، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، على مدار أربع سنوات في التحول إلى برنامج يرعى رواد الأعمال المواطنين.

وكشف البرنامج في تقرير أصدره يلخص مسيرة أربع سنوات منذ إطلاقه، أن عدد المشاريع التي أطلقت وصل إلى 28 مشروعاً في قطاعات تشمل الخدمات الذكية وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية وقطاع الأغذية والأطعمة والمشروبات، وذلك منذ العام 2013 وحتى النصف الأول من العام 2017.

وقام برنامج تجار دبي بتوفير تمويل بقيمة 15.4 مليون درهم لمشاريع أطلقت منذ العام 2013 حتى النصف الأول من العام الحالي ، وذلك من خلال اتفاقيات وشراكات وقعها البرنامج مع عدد من البنوك والمصارف الوطنية لتسهيل حصول رواد الأعمال المواطنين على التمويل لإطلاق مشاريعهم.

واستقبل البرنامج 260 فكرة تجارية متنوعة، وتم اعتماد 23% من الأفكار المقدمة، أطلقت منها 28 مشروعاً، والأفكار الباقية ما زالت قيد التطبيق،في وقت يعمل برنامج تجار دبي إلى رفع عدد المشاريع التي سيطلقها إلى 50 مشروعاً خلال السنوات القليلة القادمة.

وجذبت الدورات التدريبية لبرنامج تجار دبي خلال العام 2013 حتى النصف الأول من العام الحالي 1.750 مستفيداً من الشباب المواطن، وتم تنظيم أكثر من 100 ورشة عمل ودورات تدريبية حول مختلف المواضيع التي تساعد رواد الأعمال من الشباب المواطن على البدء وتطبيق مشروعهم التجاري على أرض الواقع، أبرزها الإدارة المالية الشخصية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والريادة والإبداع والابتكار في ريادة الأعمال، والقانون في ريادة الأعمال، وكيفية مواجهة الفشل في المشاريع التجارية.