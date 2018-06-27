«فرنسا والدنمارك» قمة الملل.. تثير الجدل!!

موسكو (د ب أ)

هل من الممكن أن يؤدي نظام دور المجموعات في بطولة كأس العالم إلى مباريات مقيتة ومثيرة للضجر والملل، عندما تكون بين فريقين تـأهلا بالفعل إلى الأدوار الإقصائية أو يحتاجان لنتيجة معينة ؟!

هكذا، أثار التعادل السلبي بين المنتخبين الفرنسي والدنماركي أمس الأول، في ختام مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حفيظة المشجعين في المدرجات رغم تأهل الفريقين سوياً إلى الدور الثاني للبطولة.

وقبل نهاية المباراة بقليل، أطلق معظم المشجعين في المدرجات والبالغ عددهم 78 ألفاً و11 مشجعاً صافرات الاستهجان؛ بسبب اكتفاء الفريقين بالتعادل السلبي الذي ضمن للمنتخب الفرنسي صدارة المجموعة وللمنتخب الدنماركي مرافقته إلى الدور الثاني.

وعلى الأقل، لن تنال هذه المباراة نفس سوء السمعة، الذي حاصر مباراة منتخبي ألمانيا الغربية والنمسا في مونديال 1982.