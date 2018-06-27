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التعادل يجدد ذكريات «سيئة السمعة»

«فرنسا والدنمارك» قمة الملل.. تثير الجدل!!
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تاريخ النشر: الخميس 28 يونيو 2018

موسكو (د ب أ)

هل من الممكن أن يؤدي نظام دور المجموعات في بطولة كأس العالم إلى مباريات مقيتة ومثيرة للضجر والملل، عندما تكون بين فريقين تـأهلا بالفعل إلى الأدوار الإقصائية أو يحتاجان لنتيجة معينة ؟!

هكذا، أثار التعادل السلبي بين المنتخبين الفرنسي والدنماركي أمس الأول، في ختام مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حفيظة المشجعين في المدرجات رغم تأهل الفريقين سوياً إلى الدور الثاني للبطولة.

وقبل نهاية المباراة بقليل، أطلق معظم المشجعين في المدرجات والبالغ عددهم 78 ألفاً و11 مشجعاً صافرات الاستهجان؛ بسبب اكتفاء الفريقين بالتعادل السلبي الذي ضمن للمنتخب الفرنسي صدارة المجموعة وللمنتخب الدنماركي مرافقته إلى الدور الثاني.

وعلى الأقل، لن تنال هذه المباراة نفس سوء السمعة، الذي حاصر مباراة منتخبي ألمانيا الغربية والنمسا في مونديال 1982.

ولكن هذه المباراة بين المنتخبين الفرنسي والدنماركي ستظل محفورة أيضاً في الذاكرة، لاسيما وأنها كانت النتيجة التي يحتاجها كل فريق ليضمن تحقيق أهدافه، علماً أنها أول مباراة تنتهي بالتعادل السلبي من بين 44 مباراة أقيمت حتى الآن في المونديال الروسي. ... المزيد
     
 

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