أبوظبي (الاتحاد)

أنجز مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة الاقتصادية-أبوظبي الربط الإلكتروني مع هيئة تنظيم الاتصالات، ليصل إجمالي عدد الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تم الربط معها نحو 37 جهة، وليرتفع بذلك اعتماد التراخيص إلكترونياً مع الجهات التي تم الربط معها، إلى نحو 98% من إجمالي المعاملات.

وأوضح أن مع إتمام الربط الإلكتروني مع «تنظيم الاتصالات» سيتم ترخيص الأنشطة التابعة للهيئة فوراً اعتباراً من أغسطس الجاري، مشيراً إلى أن عدد الأنشطة الاقتصادية التي تعتمدها الهيئة يصل إلى 39 نشاطاً.

وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة أن دائرة التنمية الاقتصادية تعتزم استكمال مشروع الربط الإلكتروني مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة باعتماد ترخيص الأنشطة الاقتصادية نهاية العام الجاري. وأضاف أن مركز أبوظبي للأعمال ينظم ورش عمل لممثلي الجهات التي تم الربط معها باستمرار، لتفعيل آلية الربط، مشيراً إلى أن مشروع الربط الإلكتروني لنظام التراخيص الاقتصادية في أبوظبي إحدى المبادرات المهمة التي تبنتها دائرة التنمية الاقتصادية، لتأسيس بيئة أعمال جاذبة تتميز بالتنافسية والمرونة لممارسة الأعمال وفق معايير دولية.

وأشاد بالدعم الذي يحظى به مركز أبوظبي للأعمال من قبل مركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات (ADSIC)، ما أسهم في تسريع وتسهيل إنجاز إجراءات وعمليات الربط الإلكتروني. من جانبه، أكد علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية في الدائرة أن الإجراءات السابقة كانت تكلف المستثمرين وقتاً وجهداً، لوجود الدوائر والمؤسسات في أماكن مختلفة داخل أبوظبي وخارجها، لكن بعد هذه النقلة النوعية والتطور في تقديم الخدمات أصبح المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط وهي مركز أبوظبي للأعمال الذي يقوم بدوره في استخراج الموافقات إلكترونياً وفي زمن قياسي وفق الإجراءات المطلوبة.