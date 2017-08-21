سفير الدولة لدى كازاخستان يحضر حفل افتتاح مصرف الهلال

ألماتي (وام)

حضر الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، مراسم حفل افتتاح مقر مصرف الهلال في مدينة ألماتي، وذلك بحضور محمد عبد الله الرميثي رئيس مجلس إدارة المصرف.

وقال السفير الجابر، في كلمة ألقاها خلال مراسم، إن مصرف الهلال يعد أحد البنوك الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات التي تشهد نمواً سريعاً، حيث يقدم كافة الخدمات المصرفية والمالية وفق الشريعة الإسلامية وتمتع منذ افتتاحه بثقة كبيرة من قبل شركائه وعملائه كمصرف يقدم خدمات متطورة.

وأشار إلى أن مصرف الهلال يعتبر أول بنك إسلامي افتتح في كازاخستان، وذلك في عام 2010، حيث تم افتتاح فروع له في كل من أستانا وألماتي وشمكنت.

عازياً الفضل في افتتاح مصرف الهلال في كازاخستان إلى العلاقات المتميزة التي تربطها بدولة الإمارات وودية العلاقات بين قيادتي البلدين.

وأضاف أن افتتاح مقر مصرف الهلال في ألماتي يدل على الإقبال الكبير لخدمات البنك في كازاخستان.

ما سيساهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية.