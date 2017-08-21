«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على شركات «أواس»

دبي (الاتحاد)

أكلمت شركة «دبي لصناعات الطيران» صفقة الاستحواذ على مجموعة شركات «أواس» العالمية لتأجير الطائرات، حسب ما أعلنت في بيان أمس. وقال البيان إن دبي لصناعات الطيران ستزاول نشاطها في تأجير الطائرات تحت مسمى دبي لصناعات الطيران كابيتال.

وستعزز هذه الصفقة مكانة دبي لصناعات الطيران لتصبح من أهم شركات تأجير الطائرات عالمياً، حيث ستتوسع مميزات دبي لصناعات الطيران كابيتال لتشمل، أكثر من 3 عقود من الخبرة في السوق العالمية لتأجير الطائرات، وأسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد الطلب يضم 400 طائرة بقيمة إجمالية تزيد على 14 مليار دولار. وستقدم خدماتها لأكثر من 110 عملاء من شركات الطيران في أكثر من 55 دولة عبر مكاتب تابعة لها في دبي ودبلن وسنغافورة وميامي وبيليفو ونيويورك.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران «نحن واثقون في أن هذا الاستحواذ على منصة أواس التي تعد الأفضل في فئتها، سيسهم في تعزيز مكانة دبي لصناعات الطيران في السوق. فإلى جانب قوتنا المالية والتزامنا بعيد المدى، سيتيح لنا هذا الاستحواذ تقديم مجموعة شاملة من حلول التمويل وتأجير الطائرات».