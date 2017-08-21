8.6 مليار درهم زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى «المركزي»

أبوظبي(وام)
زاد قطاع البنوك من احتياطياته الإلزامية لدى مصرف الإمارات المركزي بمقدار 8.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2017، ما رفع من إجمالي رصيد هذا البند إلى 125.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، وفقاً لإحصاءات صادرة عن المصرف المركزي.
وبموجب أنظمة المصرف المركزي، فإن نسبة الحد الأدنى الإلزامي، تتعلق بالاحتياطات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لديه مقابل ودائع العملاء، دون الحصول على سعر فائدة مقابل ذلك.
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وفي خطوة تعكس مواصلة البنوك المحافظة على الملاءة المالية،
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وكان شهر يونيو الماضي الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الزيادة في الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي، حيث قفز بمقدار 3 مليارات درهم، في حين وصلت قيمة الزيادة خلال شهر مايو إلى ملياري درهم، ونحو 600 مليون درهم في شهر أبريل.