«اقتصادية عجمان»: نحرص على تأسيس مجتمع يسهم في الاستدامة

عجمان (الاتحاد)

ترأس المهندس عبدالله المويجعي، رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان، الجلسة الأولى للجنة لعام 2017، بحضور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي. حضر الجلسة أعضاء اللجنة، وهم الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، محمود خليل الهاشمي، علي عيسى النعيمي، فيصل أحمد ناصر النعيمي، يافع عيد الفرج، سالم أحمد السويدي، مروان عبيد المهيري، د.عبد الفتاح محمد فرح مقرر اللجنة، وخولة الياسي مساعد المقرر.

وأثنى المويجعيو خلال الجلسةو على تنافسية الدولة وريادتها تحت قيادتها الرشيدة، مثمناً مخرجات اللجنة على مدار العام السابق، ووجه الشكر لبدر سلطان العلماء الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع على حضوره، كما شكر للأعضاء جهودهم في تحقيق أهداف اللجنة، وبما يترجم رؤية عجمان 2021 في إيجاد مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد. واستمع أعضاء اللجنة إلى عرض تقديمي من بدر سليم سلطان العلماء، تناول فيه التعريف بشركة ستراتا الكائنة بمدينة العين، والتي تقوم بتصنيع هياكل الطائرات، وهي تابعة لشركة المبادلة للتنمية التي مقرها في أبوظبي، ويتم في ستراتا تصنيع بعض مكونات طائرات بوينج وإيرباص، وتحظى الشركة بثقتهما الكبيرة، حيث توظف نحو 75 موظفاً، 51% منهم مواطنون، منهم 86% من العنصر النسائي.

كما وزادت إيرادات الشركة على 500 مليار درهم خلال العام المنصرم، وتقوم الشركة بشراء من السوق المحلي 40% من المواد المستخدمة.

كما تحدث عن قمة الصناعة والتصنيع التي تعقد لأول مرة على مستوى العالم، خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس المقبل بمقر جامعة السربون في أبوظبي، وأشار إلى أهمية قطاع الصناعة الذي يوظف قرابة 500 مليون شخص حول العالم، حيث تمثل الصادرات الصناعية 84% من التجارة العالمية، وكما تشكل القطاع الصناعي نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقدم سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان عرضاً حول التكامل بين اللجان الدائمة بالمجلس التنفيذي، مشيراً إلى حداثة التجربة ومرورها عبر مراحل تطور في إيجاد الأساس والفهم لمتابعة الأداء بمؤشرات قطاعية والاجتهاد التكاملي من مختلف اللجان لتحقيق الأهداف المشتركة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وتحدث عن تبني اللجنة لمحور الاقتصاد الأخضر وعلاقة الدوائر المختلفة ببعضها وأهمية تعاونها في شتى المجالات. وأكد الحضور أهمية التكامل بين اللجان الدائمة، بما ينعكس على أدائها، ويصب في استدامة ونمو القطاعات كافة.

وثمّن عبدالله المويجعي دور اللجنة وجهود أعضائها وأهمية توصياتها في العمل على الارتقاء بالأداء واستدامة القطاع الاقتصادي وازدهاره في الإمارة.