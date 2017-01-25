تحصيل الرسوم الحكومية في الشارقة ببطاقة الهوية

الشارقة(الاتحاد)

وقعت دائرة المالية المركزية بالشارقة وهيئة الإمارات للهوية، اتفاقية شراكة استراتيجية، بشأن الربط الإلكتروني بين دوائر حكومة الشارقة والهيئة، لاستخدام بطاقة الهوية الوطنية في إنجاز ودفع رسوم المعاملات المختلفة من خلال منافذ الجهات الحكومية في الإمارة. وتتضمن الاتفاقية توسع الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة، في الاستفادة من بوابة التصديق الرقمي التابعة لهيئة الإمارات للهوية، من خلال تمكين المؤسسات والأفراد من الحصول على الخدمات الإلكترونية التي تتطلب استخدام بطاقة الهوية لإثبات الشخصية والتوقيع إلكترونياً. وقع الاتفاقية عن دائرة المالية المركزية وليد الصايغ، مدير عام الدائرة، وعن هيئة الإمارات للهويّة الدكتور سعيد عبدالله الغفلي، مدير عام الهيئة، وذلك في مقر الدائرة بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج كل الخدمات والإجراءات المالية التابعة للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة الشارقة مع بطاقة الهوية والاستفادة من خدمات بوابة التصديق الرقمي التابعة لهيئة الإمارات للهوية، بما يسهم في تطبيق الأنظمة المالية ذات الجودة العالية مع ضمان أقصى درجات الأمان، وتوفير الخدمات الحكومية لجمهور المتعاملين بإجراءات بسيطة وآمنة وبشكل يساهم في تحقيق السعادة لهم.

وتهدف الاتفاقية التي تأتي ضمن مساعي الدائرة لتعزيز كفاءة النظام المالي في الإمارة والارتقاء بمعدلات رضا وسعادة المتعاملين، إلى الاستفادة من تطبيق أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات والآليات التي تعمل على تحسين الإنتاجية والأداء، وسرعة تقديم الخدمات، وتبسيط الإجراءات، واستخدام بطاقة الهوية في إنجاز إجراءات المعاملات الحكومية ودفع الرسوم الخاصة بها، لتكون دائرة المالية المركزية أول جهة حكومية على المستوى المحلي والعربي تستخدم بطاقة الهوية في تحصيل الرسوم الحكومية.

كما تهدف الاتفاقية إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل في نظام الإيصال الذكي (تحصيل) للأفراد عن طريق بطاقة الهوية، والتوثيق الموحد لمستخدمي «تحصيل» بوساطة بطاقة الهوية، واستخدام البنية التحتية لهيئة الإمارات للهوية للتحقق من البصمة لزيادة درجات الأمان لبعض الخدمات والإجراءات ومنها، على سبيل المثال وليس الحصر، تعبئة حساب «تحصيل» دون تحمل أي تكاليف مالية، إضافة إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لتحصيل جميع المعاملات والرسوم المحلية بإمارة الشارقة، وتطوير أنظمة الدفع بالإمارة كخصوصية لنظام الإيصال الذكي.