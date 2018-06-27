روبوت يتحدى الطهاة!

باريس (رويترز)

قالت شركة فرنسية إنها صنعت إنسانا آليا جديدا يمكن أن يتفوق على الطهاة في عمل فطائر البيتزا المعروفة عالميا.



ويستطيع هذا الروبوت أن يحضر معجون الطماطم ويضعه على قاعدة فطيرة البيتزا ثم وضعها في الفرن وحمل صندوق من الكرتون وتقطيع الفطيرة.



ويحاكي هذا الإنسان الآلي، الذي أنتجته شركة "إكيم" الفرنسية الحديثة الشأة، الحركات التي يقوم بها الطهاة عند فرد العجين ووضع الزيت والفلفل على البيتزا الساخنة عند خروجها من الفرن.



ويستطيع الروبوت المزود بثلاث أذرع القيام بعدة مهام في آن واحد. ويقول مبتكروه إنه يمكن أن يصنع فطيرة بيتزا كل 30 ثانية أي 120 فطيرة في الساعة الواحدة مقارنة مع 40 فطيرة بيتزا ينتجها البشر كل ساعة.

ولم يغادر الروبوت المنتج للبيتزا قاعة العرض الخاصة بالشركة الموجودة خارج باريس بعد. ولكن "إكيم" تبحث عن مكان في العاصمة الفرنسية لفتح مطعم آلي وتنوي بيع حقوق الامتياز في العام المقبل لتتوسع خارج حدود فرنسا في أوروبا وبقية دول العالم.

