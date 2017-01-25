إقبال على فعاليات أسبوع جمارك دبي الثاني

دبي(الاتحاد)

شهدت فعاليات أسبوع جمارك دبي الثاني إقبالاً كبيراً من المتعاملين والموظفين والشركاء في كافة الإدارات والمراكز الجمركية، وتميزت الفعاليات بالتنوع لتخاطب كافة شرائح المجتمع من أجل تحقيق أهداف جمارك دبي من إطلاق فعاليات أسبوعها الثاني، بمناسبة اليوم العالمي للجمارك في 26 يناير.

ونظمت إدارة المراكز الجمركية الساحلية في أسبوع جمارك دبي الثاني فعالية «يوم المبدعين»، وأقيمت الفعالية على متن سفينة خصصتها الإدارة لفعالياتها خلال الأسبوع، حيث استضافت فيها المخترع والمبتكر الإماراتي العالمي أحمد مجان، الذي قدم محاضرة عن أهم اختراعاته، وحث المشاركين في المحاضرة على الإبداع والابتكار للمساهمة في مسيرة التطوير الشامل بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم قام المفتش خليفة الشامسي من جمارك دبي بتقديم عرض عن اختراعه (عين المفتش) لدعم عمليات التفتيش الجمركي.

وقدم طلاب من مدرسة الاتحاد الخاصة بدبي عرضاً لنشاطهم في مجال الإبداع والابتكار، كما نظمت إدارة المراكز الجمركية الساحلية فعالية (يوم الخير) بمواكبة عام الخير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشملت الفعالية محاضرة عن فضل الأعمال الخيرية قدمها الدكتور عبدالله الكمالي مدير مراكز آل مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، وشاركت إدارة الدفاع المدني في هذه الفعالية بتقديم محاضرة لتوعية العملاء عن مخاطر الحرائق جرى خلالها توزيع طفايات الحريق و بطانيات مكافحة للحرائق مجانا على العملاء من أصحاب السفن التجارية.

وأطلقت إدارة المراكز الجمركية الساحلية في فعالية (يوم الخير) مبادرة «أجرنا من جِدرْنا»، حيث قامت إحدى موظفات الإدارة بتوزيع وجبات على نواخذة السفن، وشارك في الفعالية ممثلون عن جمعية دبي الخيرية، حيث تم تزويد الإدارة بصندوق لجمع التبرعات وتوزيع كتيبات وأقراص مدمجة عن المشاريع الخيرية لجمعية دبي الخيرية، كما شاركت إدارة الدعم الفني في جمارك دبي بتقديم عرض ميداني لدور وحدة الكلاب الجمركية في تفتيش السفن والبضائع.

ونظمت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك فعالية لتوعية السياح القادمين إلى دبي على متن البواخر السياحية وتعريفهم بتراث دولة الإمارات العربية المتحدة والعادات والتقاليد الأصيلة لأهل الإمارات، حيث أقامت الإدارة قرية تراثية في مبنى حمدان بن محمد للمسافرين في ميناء راشد تم استقبال السياح فيها واطلاعهم على تراث الدولة والتقاط الصور التذكارية لهم خلال جولتهم فيها، كما تم خلال الفعالية إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، عرض السيارات الفارهة المقدمة من الطاير للسيارات في حملة الدائرة للإعلان عن أسبوع جمارك دبي الثاني، كما انطلقت فعاليات إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في كيدزانيا بدبي مول لنشر المعرفة لدى الأطفال بحقوق الملكية الفكرية من خلال أنشطة لتنمية قدراتهم في مجال الإبداع والابتكار، عبر تشجيعهم على الإبداع من خلال رسومات الأطفال، وتم توزيع هدايا تذكارية وشهادات للأطفال المشاركين في الفعاليات المقامة في كيدزانيا على مدار أيام أسبوع جمارك دبي الثاني، من 22 الى 26 يناير 2017 ويشارك فيها 500 طفل وطفلة من مختلف المدارس.