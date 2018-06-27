قمة جاكرتا تحدد مصير المشاركة الموحدة للكوريتين

جاكرتا (أ ف ب)

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي أن ممثلين من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية سيلتقون اليوم في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، مع ممثلين للمجلس القاري ومسؤولين في اللجنة المنظمة، لبحث المشاركة الكورية الموحدة في دورة الالعاب الآسيوية، وتستضيف العاصمة جاكرتا ومدينة بالمبانج في جزيرة سومطرة الألعاب بين 18 أغسطس و2 سبتمبر المقبلين. وأشار البيان الى «الأمل في التوصل الى تقرير كافة الامور اليوم مع دخولنا العد التنازلي للدورة، هناك تصور من قبل الكوريين الجنوبيين عن عدد الرياضات التي يمكن ان تضم فرقا مشتركة بين البلدين، وعلينا بحث الامر مع المسؤولين الرياضيين في كوريا الجنوبية».

وكانت الكوريتان الشمالية والجنوبية اصدرتا بياناً في وقت سابق من الشهر الحالي 18 يونيو، جاء فيه «وافقت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية على السير تحت علم واحد خلال حفلي الافتتاح والختام لدورة الالعاب الاسيوية 2018... وتشكيل منتخبات موحدة في رياضات عدة». وسبق للبلدين تشكيل فريق موحد في لعبة الهوكي على الجليد للسيدات، في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية فبراير الماضي في بيونج تشانج.

وأشار بيان المجلس الاولمبي الآسيوي إلى انه «من المثير جداً رؤية شبه الجزيرة الكورية موحدة من خلفية رياضية»، وخلال قمة تاريخية عقدت في ابريل، اتفق الرئيسان الشمالي كيم جونج اون والجنوبي مون جاي-إن على المشاركة معا «في احداث رياضية دولية مثل الالعاب الاسيوية 2018»، كذلك عقدت هذا الشهر قمة بين رئيس كوريا الشمالية ونظيره الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة.