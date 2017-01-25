بن خدية منسقاً عاماً للجنة الوطنية للشحن والإمداد في الإمارات

دبي (الاتحاد)

عينت اللجنة الوطنية للشحن والإمداد في الإمارات، عبد الله بن خدية منسقاً عاماً للجنة، لغرض دعم أهدافها الرامية إلى تعزيز أهمية دولة الإمارات كمركز عالمي للشحن والإمداد والخدمات اللوجستية.

ويمتلك بن خدية خبرة طويلة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، تمتد لأكثر من 25 عاماً، ولشبكة العلاقات الدولية الواسعة التي يمتلكها مع جهات معنية محلياً وعالمياً.

وأشادت نادية عبد العزيز رئيس اللجنة بتكليف بن خدية بهذا المنصب، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في دعم توجهات اللجنة والمضي قدما في تنفيذ أفكارها ووضع الخطط الاستراتيجية المناسبة لضمان الارتقاء بصناعة الشحن والإمداد في الدولة.

من جانبه، قال بن خدية رئيس خدمات الشحن في مركز الشحن والخدمات اللوجستية في مطارات دبي، إن الفترة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا في جهود اللجنة على صعيد تنظيم أو استضافة مؤتمرات وأنشطة عالمية مخصصة في مجال الشحن.

وتنظم اللجنة الوطنية للشحن والإمداد مجموعة من الأنشطة والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية على مدار العام، تستقطب نخبة من المعنيين بصناعة الشحن في دبي والإمارات، منها دبلوم في الشحن مخصص لأبناء الإمارات فقط معتمد من منظمة الفياتا دون أي رسوم على الدارسين.