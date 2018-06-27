مهرجان ولي العهد السعودي ينطلق 11 أغسطس

عبدالله عامر(أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، أعلن الاتحاد السعودي للهجن إطلاق مهرجان ولي العهد للهجن خلال الفترة من 11 أغسطس حتى 21 سبتمبر في ميدان محافظة الطائف للهجن.

ورفع تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية باسمه وباسم منسوبي الهيئة الشكر والامتنان لسمو ولي العهد السعودي على الرعاية الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الكريمة بمختلف القطاعات في الدولة، والسعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال الدعم المستمر لتلك البرامج والفعاليات والبطولات.

وتم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليون ريال سعودي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية.

من جهته، قال الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن رئيس اللجنة، إن المهرجان يقام في ميدان الطائف للهجن نظراً لأهمية الميدان التاريخية ولملاءمة أجواء الطقس خلال فصل الصيف مع إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان الموجهة للعائلات التي تهدف إلى جلب الجماهير بشكل عام ومحبي رياضة الهجن بشكل خاص.

وأوضح أنه تم البدء بجميع التجهيزات الخاصة بمراحل السباقات لأهمية الحدث، داعياً جميع المشاركين بالالتزام بالأنظمة والشروط التي أقرتها اللجنة المنظمة، ويهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الإبل، وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، كما يهدف الى أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم كرنفال ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للسعودية، يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن سيعلن عن البرنامج بشكل كامل يوم السبت المقبل.