اتحاد الشطرنج يدعم سلطان بن شخبوط لرئاسة «الآسيوي»

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الشطرنج تزكية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات التي ستجرى على هامش الأولمبياد العالمي للشطرنج في مدينة تومي بجورجيا خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين، التي ستشهد أيضاً انتخابات الاتحاد الدولي للعبة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور سرحان المعيني الذي عقد بمقر الاتحاد بدبي، وحضره عبدالعزيز خوري نائب رئيس الاتحاد، وحسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد، وفوزية عباس ومهدي عبدالرحيم وطارق الخوري وعبدالله عبدالرحمن وهشام الطاهر، وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق، واعتماد التقارير الفنية والإدارية والمالية.

واعتمد الاجتماع أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين في الأولمبياد العالمي للشطرنج، حيث يمثل منتخب الرجال سالم عبدالرحمن وسعيد إسحاق وعمر نعمان وجاسم عبدالرحمن وعثمان موسى، فيما يمثل منتخب السيدات، آمنة نعمان، ووديمة حميد ووافية درويش وروضة السركال.

كما استعرض الاجتماع حكام الإمارات الذين تم اختيارهم من قبل الاتحاد للدولي للتحكيم في الأولمبياد والإشادة بثقة الاتحاد الدولي بمستوى حكام الإمارات، وهم الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم مسؤول قطاع، والحكم الدولي فيصل الحمادي حكم قطاع، والحكم الدولي سعيد يوسف حكم قطاع، ومريم منصور حكم قطاع.

كما اعتمد الاجتماع خطة النشاط المحلي والمشاركات الخارجية، أبرزها الأولمبياد العالمي للشطرنج في جورجيا، والأولمبياد العالمي للشطرنج لفئة تحت 16 سنة في تركيا نهاية شهر نوفمبر المقبل، وبطولة العالم للناشئين في إسبانيا خلال شهر نوفمبر المقبل، وبطولة العرب للرجال والسيدات التي تستضيفها الإمارات، وبطولة العرب للناشئين في تونس، وبطولة الفرق العربية في موريتانيا، وبطولة آسيا الغربية في أوزباكستان في ديسمبر المقبل.

وأكد الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد، أن تزكية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان لفترة رئاسية جديدة للاتحاد الآسيوي تأتي من منطلق حرص الاتحاد على الحفاظ على المناصب الرياضية الخارجية، كما أن اللعبة تطورت خلال السنوات الماضية بشكل كبير على المستوى القاري تحت قيادته، كما أطلق العديد من المبادرات التي كان لها صدى كبير على مستوى اللعبة وهو ما استفاد منه الشطرنج المحلي منها برنامج التطوير للشطرنج الآسيوي وجوائز أوسكار التميز الآسيوي، وهو ما يقود شطرنج آسيا إلى آفاق جديدة في المستقبل.

ونوه إلى أن الاتحاد لن يدخر جهداً في دعم الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، من أجل دعم طموحات أبناء الوطن ومساعيهم للحصول على المناصب والمواقع الإدارية المهمة في المنظمات والاتحادات القارية والدولية، بما يعكس كفاءتهم العالية وقدراتهم الكبيرة وسعيهم لتمثيل الإمارات بصورة مشرفة.