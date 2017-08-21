«تحالف» بين الرياض وبغداد لإعادة بناء المدن العراقية



تاريخ النشر: الأحد 20 أغسطس 2017 لندن (وكالات) كشفت تقارير إعلامية عن مفاوضات جادة جارية بين الرياض وبغداد ترمي لتشكيل تحالف جديد من شأنه إعطاء المملكة دوراً رائداً في إعادة بناء المدن العراقية التي دمرتها الحروب. وذكر تقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية أن السعودية تجري مباحثات مستمرة مع الأطراف العراقية سعياً من جانبها لإعادة العراق إلى الحضن العربي بعيداً عن الأطماع الأجنبية الأخرى. وأوضحت الصحيفة أن الاجتماعات التي جرت بين كبار المسؤولين من الجانبين على مدى الشهور الستة الماضية، تركزت على الوقوف مع العراق والحد من تدخلات الأجنبية التي ازداد نفوذها واتسع في الشأن العراقي بشكل ملفت للنظر منذ الإطاحة بنظام صدام في 2003. وأعادة الجارديان إلى الأذهان الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مؤخراً للرياض، وتوقيعه اتفاقات شراكة واستثمار وإعمار مع السعودية.