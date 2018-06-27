البناء يحرز كأس بطولة ماليزيا للرياضات الإلكترونية

العين (الاتحاد)

أحرز محمد البناء لاعب منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية، كأس بطولة ماليزيا للرياضات الإلكترونية في فئة كينج أوف فايتر المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم في هونج كونج 26 أغسطس، ليضيف البناء إنجازا نوعيا لرياضة الإمارات.

وأهدى بطل أوروبا والإمارات الذهبي الإنجاز للقيادة الرشيدة تقديرا وعرفانا بدعمهم اللامحدد لقطاع الرياضة بشكل عام وللرياضات الإلكترونية بشكل خاص، وقدم المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري أمين عام الرياضات الالكترونية الشكر والعرفان إلى الهيئة العامة للرياضة تقديرا لدعمها الكبير للرياضات الإلكترونية.