«مدينة» الإيطالي ألِسَّاندرو باريكُّو.. بالعربية

أبوظبي (الاتحاد)
صدرت مؤخراً، عن منشورات المتوسط - إيطاليا، رواية «مدينة» للكاتب الإيطالي الشهير ألِسَّاندرو باريكُّو وبترجمة أستاذ الأدب العربي في جامعة بولونيا الإيطالية «گاصد محمد».
عُرف باريكُّو عربياً من روايته من روايته «حرير»، والتي صدرت وتُرجمت أكثر من مرة في العالم العربي، ولعل أشهر ترجمتين لها هما ترجمة فواز طرابلسي، وترجمة إسكندر حبش. لكن شهرة باريكُّو الكبيرة أتت عالمياً من كتابته لمونولوج مسرحي بعنوان (1900) والذي حوله المخرج الإيطالي الأشهر «جوزيبِّه تورناتورِّه» إلى فيلم من روائع السينما العالمية. ترجمت المتوسط هذا المونولوج إلى العربية وصدر سابقاً بترجمة المترجم معاوية عبد المجيد تحت عنوان (1900 - مونولوج عازف البيانو في المحيط- للاطلاع). قبلها كانت دار ميريت المصرية قد أصدرته بترجمة الدكتورة في الأدب الإيطالي أماني فوزي حبشي.
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ويصف الناقد وِندي أورِنت الرواية: «متعدِّدةَ الأوجه مثل قصيدة، تعيد هذه الرِّواية إلى الأذهان مقولةَ أرشبيلد ماكليش، «ليس على القصيدة أن تعني، بل إن تكون». ولكنَّ هذه ليست قصيدةً، إنَّها رواية، وهنا تكمن المشكلة».